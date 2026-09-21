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21.09.2026 06:33:41
Presse: Industrie stellt in Last-Minute-Brief Forderung zu UBS-Regulierung
Zürich (awp) - Führende Wirtschaftsverbände haben laut "CH Media" kurz vor dem Entscheid über die UBS-Regulierung gemeinsam beim Ständerat interveniert. Economiesuisse, der Schweizerische Gewerbeverband, Swissmem, SwissHoldings und Scienceindustries hätten die Ratsmitglieder in einem Brief aufgefordert, strengere Eigenkapitalvorgaben für die Grossbank abzulehnen.
Die Verbände stellten sich sowohl gegen die vom Bundesrat vorgesehenen 100 Prozent hartes Kernkapital für ausländische Tochtergesellschaften als auch gegen einen Antrag für 90 Prozent. Sie unterstützten stattdessen den Kompromiss der zuständigen Ständeratskommission mit 50 Prozent hartem Kernkapital.
yz/
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