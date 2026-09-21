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21.09.2026 06:33:41

Presse: Industrie stellt in Last-Minute-Brief Forderung zu UBS-Regulierung

Zürich (awp) - Führende Wirtschaftsverbände haben laut "CH Media" kurz vor dem Entscheid über die UBS-Regulierung gemeinsam beim Ständerat interveniert. Economiesuisse, der Schweizerische Gewerbeverband, Swissmem, SwissHoldings und Scienceindustries hätten die Ratsmitglieder in einem Brief aufgefordert, strengere Eigenkapitalvorgaben für die Grossbank abzulehnen.

Die Verbände stellten sich sowohl gegen die vom Bundesrat vorgesehenen 100 Prozent hartes Kernkapital für ausländische Tochtergesellschaften als auch gegen einen Antrag für 90 Prozent. Sie unterstützten stattdessen den Kompromiss der zuständigen Ständeratskommission mit 50 Prozent hartem Kernkapital.

yz/

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Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

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Long 12’402.16 8.91 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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