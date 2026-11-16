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16.11.2026 06:30:36
Presse: Huang spricht mit Verbündeten über mögliche Rückkehr an Nvidia-Spitze
SANTA CLARA (awp international) - Verbündete des vor wenigen Tagen zurückgetretenen Nvidia-Chefs Jensen Huang arbeiten einem Medienbericht zufolge an Plänen für seine Rückkehr an die Spitze des Chip-Riesen. Huang selbst habe mit Vertrauten über ein mögliches Comeback gesprochen, schrieb die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Personen.
Einer seiner Verbündeten sagte der Zeitung, sie seien gerade dabei, einen "Krisenraum" aus Silicon-Valley-Figuren zusammenzustellen, um Druck auf den Nvidia-Verwaltungsrat auszuüben. Man wolle auch versuchen, Unterstützung aus dem Weissen Haus zu gewinnen. Huang unterstütze die Anstrengungen, hiess es. Von Nvidia gab es zunächst keine Reaktion auf den Bericht.
In den vergangenen Tagen hatte unter anderem Tech-Milliardär Elon Musk eine Rückkehr Huangs als Nvidia-Chef befürwortet. Auch die Nvidia-Anteilseigner Altimeter Capital und Atreides Management sprachen sich dafür aus.
Ein Versuch, die Rückendeckung der US-Regierung für eine Rückkehr Huangs an die Nvidia-Spitze zu gewinnen, dürfte allerdings auf scharfen Widerstand von Finanzminister Scott Bessent stossen. Dieser forderte am Sonntag sogar, dass der Chefposten mit jemandem von ausserhalb des Unternehmens besetzt werden müsse. Bessent verweist auf den Schmuggel moderner Nvidia-Chips nach China in Umgehung von US-Exportverboten. Firmen etwa in Singapur und Malaysia stehen in Verdacht, angeblich für den eigenen Gebrauch gekaufte Nvidia-Technik nach China weitergereicht zu haben.
Mehrere Affären
Der 63-jährige Jensen Huang, der seit der Gründung von Nvidia vor mehr als 30 Jahren an der Spitze der Chipfirma stand, war am Donnerstag nach Bekanntwerden mehrerer ausserehelicher Affären zurückgetreten. Eine davon war Medienberichten zufolge mit einer ihm unterstellten Top-Managerin von Nvidia. Verwaltungsräte von US-Unternehmen haben üblicherweise eine sehr niedrige Toleranzschwelle bei solchen Beziehungen, über die schon mehrere Konzernlenker stolperten.
Die andere Affäre soll Huang Medienberichten zufolge mit einer aus China stammenden Frau gehabt haben, die von US-Sicherheitsbehörden verdächtigt werde, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Sie hatte zudem in führender Position für die Firma Megaspeed gearbeitet, die nach Erkenntnissen von Behörden in dieser Zeit Nvidia-Chips nach China weitergeschickt haben könnte.
Bessent betonte im TV-Sender Fox News am Sonntag, er wolle von Nvidia binnen zehn Tagen Antworten dazu, ob bei Nvidia unerlaubte Verkäufe toleriert worden seien, um den Umsatz hochzutreiben. Das sei für ihn eine wichtigere Frage als Huangs Affären./so/DP/zb
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