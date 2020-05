Presse: Hilfspaket für Swiss soll an Einigung der Lufthansa mit Regierung hängen

Zürich (awp) - Das Schicksal des Hilfspaketes des Bundes für die Airline Swiss entscheidet sich in Deutschland. Dies zumindest ist das Fazit eine Artikels in der "NZZ am Sonntag" (Ausgabe 10.5.). Die Verträge zwischen dem Bund, den Banken und Swiss seien noch nicht unterschrieben, heisst es bei der Zeitung, welche sich dabei auf Aussagen von Serge Gaillard beruft, dem Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung.

Man habe sich allerdings auf Eckwerte geeinigt und die Detailverhandlungen liefen auf Hochtouren, so Gaillard. Die Frage, wie sich eine allfällige vom Lufthansa-Konzern angedrohte Insolvenz auf den Swiss-Rettungsplan auswirke würde, beantwortete er nicht direkt. Er hoffe aber, dass es in Deutschland rechtzeitig zu eine Einigung kommen werde.

Swiss-CEO Thomas Klühr sagte in einem Interview mit der "NZZ" vom Samstag, dass eine Einigung zwischen der Lufthansa und der deutschen Regierung keine rechtliche Voraussetzung für das Hilfspaket der Swiss darstelle. "Nein, es gibt kein Junktim. Es war auch nie Teil der Gespräche mit dem Bund", so Klühr.

Laut dem Artikel in der "NZZaS" ist diese Aussage von Klühr "zu schönfärberisch".

