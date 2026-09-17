Presse: Glencore suspendiert Manager im Zusammenhang mit Radiant-Untersuchung

Zug (awp) - Der Rohstoffkonzern Glencore hat gemäss einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg einen Manager im Zusammenhang mit den Untersuchungen um Radiant World vorläufig von seinen Aufgaben entbunden. Dieser sei für die Geschäftsbeziehungen mit der Singapurer Firma verantwortlich gewesen.

Bei den suspendierten Manager handle es sich um den Leiter des Handels mit Rohstoffen für die Stahlherstellung, darunter Eisenerz und Kokskohle, schreibt Bloomberg unter Verweis auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Ein Glencore-Sprecher wollte gegenüber Bloomberg keinen Kommentar abgeben.

Der Zuger Rohstoffkonzern hatte am Mittwoch mitgeteilt, seine Geschäftsaktivitäten mit der insolvenzbedrohten Singapurer Eisenerz-Handelsfirma zu untersuchen. Zudem haber er sämtliche Verpflichtungen gegenüber Radiant World und der mit ihr verbundenen Sapphire Minmetals beendet.

Radiant World und Sapphire Minmetals haben laut Glencore Forderungen in erheblicher Höhe gegen den Rohstoffkonzern geltend gemacht. Glencore bezeichnet diese Forderungen als unbegründet und will sie anfechten. Glencore habe mit dem Engagement mit Radiant World Verluste erlitten, wobei das finanzielle Exposure unter der Schwelle von 500 Millionen US-Dollar liege.

Laut Medienberichten vom Dienstag haben Radiant World und Sapphire Minmetals an einem Gericht in Singapur ihrerseits eine Klage gegen Glencore eingereicht. Die Klage laute über 2 Milliarden Dollar

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