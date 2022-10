Presse: ExxonMobil könnte sich Ölförder-Spezialisten Denbury schnappen

NEW YORK (awp international) - Der US-Ölriese ExxonMobil erwägt Kreisen zufolge die Übernahme des Öl- und Gasförderers Denbury . ExxonMobil habe vorläufiges Interesse signalisiert, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es gebe noch keine endgültige Entscheidung und ExxonMobil könnte sich am Ende auch gegen eine Übernahme entscheiden. Ein Denbury-Vertreter habe sich nicht äussern wollen und ExxonMobil habe eine Anfrage zunächst nicht beantwortet.

Denbury setzt auf den Einsatz von CO2 zur verbesserten Förderung von Erdöl (CO2-EOR) und betreibt das grösste Netzwerk von CO2-Pipelines in den USA. Das Unternehmen hat dabei die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff aus der Industrie im Auge (CCUS). Denbury wird an der Börse derzeit mit gut viereinhalb Milliarden US-Dollar bewertet, ExxonMobil ist nach Ansicht der Börsianer mehr als 400 Milliarden Dollar schwer. In New York legten Denbury-Aktien zuletzt um mehr als sechs Prozent zu. In einem schwierigen Marktumfeld verloren ExxonMobil knapp zwei Prozent./he/stw