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21.10.2026 22:59:00
Presse: EQT vor erfolgreichem Übernahmeangebot für QIAGEN - Aktie fester
EQT könnte bei QIAGEN kurz vor einem milliardenschweren Deal stehen. Ein mögliches Angebot sorgt für Bewegung rund um den Diagnostikkonzern und wirft Fragen über die Zukunft des Unternehmens auf.
Aus dem Handel gegangen war die QIAGEN-Aktie am Mittwoch nahezu unverändert bei 42,80 Euro. Im US-Handel notierte das Papier zuletzt zwei Prozent höher.
Übernahme im Wert von knapp zehn Milliarden Euro
Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen worden, hiess es in dem Bericht weiter. Mit einem Volumen von knapp zehn Milliarden Euro wäre es eine der grössten Übernahmen im europäischen Gesundheitssektor in diesem Jahr.
Die Übernahmeofferte käme nicht überraschend, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg schon seit Monaten über ein Interesse und Gespräche mit potenziellen Investoren berichtet hatte. Demnach hatten auch Gesellschaften wie etwa der US-Finanzinvestor KKR (KKRCo) ein Auge auf den Konzern geworfen. Am Dienstagabend hatte Bloomberg dann von fortgeschrittenen Verhandlungen mit EQT über ein Gebot berichtet.
QIAGEN prüft strategische Optionen
QIAGEN hatte bereits im Frühjahr bestätigt, mithilfe von Banken strategische Optionen auszuloten. Diese Suche sollte unter dem neuen Konzernchef Jonathan Pratt weitergeführt werden, der sein Amt Anfang September angetreten hatte.
Die Spekulationen um einen Verkauf beflügelten seit einiger Zeit auch den QIAGEN-Kurs. Das Papier hat auf Sechsmonatssicht um fast ein Viertel zugelegt.
AWP (international)
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