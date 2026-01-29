Presse: Doris Kleck wird Chefredaktorin der Zentralredaktion

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Riot Platforms meldet für Dezember höchsten Bitcoin-Verkauf der Unternehmensgeschichte
Roche-Aktie freundlich: Wachstumskurs setzt sich 2025 ungebremst fort - So viel verdiente das Management
NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Woodward-Anleger freuen
S&P 500-Titel Hormel Foods-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Hormel Foods-Anleger freuen
RWE-Aktie fester: Unternehmen baut weiteren Grossbatteriespeicher im deutschen Lingen
29.01.2026 16:33:36

Doris Kleck wird Chefredaktorin der Zentralredaktion

Aarau (awp/sda) - Doris Kleck übernimmt per 1. August als Chefredaktorin die Verantwortung der überregionalen Seiten der Zeitungen von CH Media sowie der dazugehörenden Online-Portale. Die Co-Leiterin des Inlandressorts hat laut dem Medienunternehmen einen starken Rückhalt in der Redaktion.

Chefredaktor Patrik Müller führte die Zentralredaktion bislang direkt und wird so entlastet, wie CH Media am Donnerstag weiter mitteilte. Müller werde nebst seinen publizistischen Aufgaben und der Leitung der "Schweiz am Wochenende" zusätzliche Verantwortung in der digitalen Transformation der Zeitungsredaktionen übernehmen.

Doris Kleck leitet derzeit gemeinsam mit Anna Wanner das Inlandressort der CH-Media-Zeitungen. Anna Wanner wird neu Vorsitzende des publizistischen Ausschusses von CH Media. Sie löst Peter Hartmeier ab. Drei weitere Personen scheiden aus dem Gremium aus.

Der Verwaltungsrat habe entschieden, den publizistischen Ausschuss näher an sich zu binden und neu als Ausschuss des Verwaltungsrates zu etablieren, hiess es. Damit verbunden sei eine personelle Neubesetzung. Dem Gremium gehören auch Verwaltungsratsmitglied Kaspar Hemmeler und Verleger Peter Wanner an.

Die Zentralredaktion von CH Media produziert von Aarau aus unter anderem die überregionalen Inhalte für die zum Verlag gehörenden Titel "Aargauer Zeitung", "Luzerner Zeitung" und "St. Galler Tagblatt".

