Presse: CS und weitere rechnen mit 5 Cent pro Dollar Rückerstattung durch

Archegos

Zürich (awp) - Die Credit Suisse und andere vom Archegos-Zusammenbruch geschädigte Banken könnten laut "Financial Times" nur 5 Cent pro Dollar ihrer verlorenen Gelder zurückerhalten. Die CS, die mit rund 5 Milliarden Verlust zu den grössten Verlierern des Zusammenbruchs gehört, könnte aus der Restrukturierung von Archegos Capital Management somit nur gerade 250 Millionen bekommen, heisst es in dem Artikel.

Die Banken und die Restrukturierungsberater, die die Abwicklung des US-Hedgefonds betreuen, stünden kurz vor dem Ende der Verhandlungen über die Aufteilung der Vermögenswerte an die Geschädigten, schreibt die FT unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Banken hätten fast ein Jahr lang mit Archegos verhandelt, während das Unternehmen versucht habe, seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu verwerten und umzustrukturieren. Die Gläubiger erwarten gemäss den Personen, zwischen 5 und 20 Prozent ihrer Verluste zurückzuerhalten.

Eine der Quellen gab gegenüber der FT an, sie rechne nicht mit rechtlichen Schritten gegen Archegos in dieser Sache. Die Geschädigten wollten ein langwieriges und öffentliches Gerichtsverfahren vermeiden. Zudem seien die Vermögenswerte, die zur Rückzahlung verwertet werden könnten, zu gering, so die Person.

Die Mittel für die Rückzahlung an die Gläubiger stammen grösstenteils von den Banken wie Goldman Sachs, die ihre Sicherheiten veräussert und ihre Kredite gedeckt hätten. Ein Teil des auf diesen Konten verbliebenen Geldes werde an Archegos zurückgegeben und von den Restrukturierungsberatern an die Banken verteilt, die Geld verloren hätten, gaben die Personen gegenüber der FT an. Auch für die Mitarbeitenden von Archegos, denen das Unternehmen im Rahmen eines aufgeschobenen Bonussystems Geld schulde, sei ein Topf mit Geldern eingerichtet worden.

