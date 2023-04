Presse: Credit Suisse kommt mit Londoner Softbank-Klage weiter voran

London (awp) - Die Credit Suisse ist mit einer Klage gegen das japanische Investmentgruppe Softbank wegen der Greensill-Fonds in London einen Schritt weitergekommen. Die Bank habe in London an einem Gericht die Klage mit der bekannten Forderungssumme von 440 Millionen US-Dollar eingereicht, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwochabend.

Im Rechtsstreit geht es um Ansprüche aus Lieferketten-Finanzierungen, welche gegenüber dem US-Bauunternehmen Katerra geltend gemacht werden. Softbank ist einer der Hauptinvestoren des Bauunternehmens, das inzwischen seine Bilanz deponiert hat. Die CS wirft Softbank vor, im Wissen um die Schieflage von Greensill Geld abgezogen zu haben.

Die CS versucht weiter, ausstehende Zahlungen zugunsten der Lieferketten-Fonds der insolventen Greensill Capital einzuholen. Im Frühjahr 2021 hatte die Bank publik gemacht, die gemeinsam Greensill Fonds zu liquidieren. Die Schweizer Grossbank hat von den Fondsvermögen von ursprünglich rund 10 Milliarden Dollar per 7. März 6,8 Milliarden Dollar zurückerhalten.

mk/