Presse: CDCC muss sich erneut mit Credit Suisse befassen

Zürich (awp) - Das Credit Derivatives Determinations Committee (CDDC) muss sich erneut mit der Credit Suisse befassen. Nur einen Tag nachdem eine Auszahlung der Ausfallversicherung (CDS) durch das CDDC abgelehnt wurde, geht es gemäss der Nachrichtenagentur Bloomberg nun darum, ob gemäss der CDS-Regeln eine Insolvenz der Bank eingetreten sei.

Dem CDDC sei die Frage vorgelegt worden, ob mit der Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS im März das "betreffende Kreditereignis" eingetreten sei, schreibt Bloomberg am Donnerstag. Dabei bezieht sich die Frage sowohl auf vorrangige als auch auf nachrangige CDS. Sollte das Gremium entscheiden, dass ein Konkursereignis eingetreten sei, würde dies Auszahlungen auf alle Swaps auslösen, die an Schulden der Credit Suisse gebunden seien, heisst es in dem Bericht.

Im Rahmen der am 19. März verfügten Übernahme der Credit Suisse durch die UBS waren die AT1-Anleihen im Wert von rund 16 Milliarden Franken durch die Schweizer Aufsichtsbehörden für wertlos erklärt worden. Seither türmen sich auch beim Schweizer Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen die Klagen von mehr als 1000 Obligationären.

