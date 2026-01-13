Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Presse: Calida-Aktionär fordert Aktienrückkauf und Überprüfung der Gruppenstruktur

Sursee (awp) - Bei Calida regt sich offenbar Widerstand aus dem Aktionariat. Aktionär Bernhard Signorell fordert eine aktionärsfreundlichere Strategie vom Calida-Management, wie die "Finanz und Wirtschaft" in ihrer Mittwochsausgabe schreibt.

Dazu hat der Investor mit einem Anteil von 3 Prozent am Unternehmen vier Anträge für die Generalversammlung vom 15. April eingereicht. Konkret verlangt der ehemalige Fondsmanager und Inhaber der Beninvest Vermögensverwaltung den Rückkauf und die Vernichtung von 10 Prozent der Aktien sowie die Überprüfung der Gruppenstruktur. Calida solle die defizitäre US-Tochter Cosabella verkaufen und sich auf die Marken Calida und Aubade konzentrieren.

Ausserdem fordert Signorell den Verzicht auf eine Erweiterung des Verwaltungsrats und die Reduktion von dessen Honorare um mindestens 25 Prozent sowie eine klare Ausschüttungspolitik. Ein Sprecher von Calida Group bestätigte gegenüber der FuW den Eingang des Schreibens und sagt, der VR werde das Traktandierungsbegehren prüfen.

Auf die einzelnen Anträge sei er nicht eingegangen, erklärte aber: "Grundsätzlich verfolgt der Verwaltungsrat eine langfristige Strategie, um die nachhaltige Entwicklung der Calida Group im Sinne aller Aktionäre sicherstellen zu können."

jb/

