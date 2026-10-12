Presse: Biohändler wehrt sich gegen Migros-Tegut-Verkauf an Edeka

Zürich/München (awp) - Der geplante Verkauf eines Grossteils der deutschen Supermarktkette Tegut durch die Migros an Edeka stösst auf juristischen Widerstand. Der Münchner Biohändler Vollcorner hat einem Medienbericht zufolge Beschwerde gegen die Freigabe der Übernahme durch das deutsche Bundeskartellamt eingelegt.

Dies berichtete die deutsche "Lebensmittel Zeitung" am Montag unter Berufung auf einen Amtssprecher. Das Oberlandesgericht Düsseldorf muss nun prüfen, ob Edeka die 178 Tegut-Filialen sowie weitere Betriebsteile übernehmen darf. Die Genossenschaft Migros Zürich will sich mit dem Verkauf aus dem verlustreichen Deutschlandgeschäft zurückziehen.

Vollcorner hält insbesondere die Übernahme der rund 15 Tegut-Standorte in München für wettbewerbsrechtlich problematisch. Das 1988 gegründete Unternehmen betreibt dort 21 Biomärkte mit rund 400 Beschäftigten und ist offenbar selbst an einzelnen Standorten interessiert.

Die Beschwerde könnte den Verkauf verzögern oder teilweise verhindern. Eine aufschiebende Wirkung wurde bislang allerdings nicht beantragt. Edeka darf bereits aufgrund der Kartellamtsentscheidung 24 überwiegend hessische Tegut-Filialen wegen Wettbewerbsbedenken nicht übernehmen. Für diese sucht die Migros andere Käufer.

Tegut betreibt rund 340 Filialen inklusive rund 40 Teo-Minimärkten. Rund 7400 Mitarbeitende sind für die Kette tätig. Die Migros Zürich hatte Mitte März den Rückzug aus dem deutschen Markt nach 14 Jahren und einem Verlust von maximal 600 Millionen Euro angekündigt.

to/mk