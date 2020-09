Presse: AMS will bei Osram im laufenden Jahr 1'700 Stellen abbauen

Zürich (awp) - Der Sensorenhersteller AMS will beim übernommenen deutschen Lichtkonzern Osram offenbar Stellen abbauen. So sollen im laufenden Jahr bei Osram rund 1'700 Jobs wegfallen und die Zahl der Mitarbeiter damit auf weltweit 21'700 sinken, wie die "Welt am Sonntag" am Sonntag mit Berufung auf ein Aktionärsschreiben berichtete. Für 2025 werde im Schreiben mit weltweit rund 20'700 Beschäftigten gerechnet.

AMS hält jüngsten Angaben zufolge rund 71 Prozent der Anteile an Osram. An einer ausserordentlichen Online-Hauptversammlung am 3. November sollen die Osram-Aktionäre über den in der vergangenen Woche kommunizierten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag befinden.

Die AMS-Aktien notieren um 9.17 Uhr 1,9 Prozent im Plus.

an/rw