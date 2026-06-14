Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’708 1.3%  SPI 19’327 1.3%  Dow 51’202 0.7%  DAX 24’635 1.8%  Euro 0.9221 0.2%  EStoxx50 6’188 2.2%  Gold 4’215 - Bitcoin 50’568 0.1%  Dollar 1 0.3%  Öl 86.8 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335SpaceX156888148Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich Gold & Co. heute
Wie viel Verlust ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Wie viel Verlust ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Zug Estates hat Abstimmung über Metalli-Areal gewonnen
Partners Group-Aktie im Blick: Unternehmen schliesst Einfrieren von Evergreen-Fonds aus
Suche...
eToro entdecken
14.06.2026 20:39:36

Presse: Allianz wohl Käufer von HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur

NEW YORK (awp international) - Allianz darf sich Kreisen zufolge Hoffnungen auf die Übernahme des Versicherungsgeschäfts des britischen Finanzkonzerns HSBC in Singapur machen. Die Deutschen seien der wahrscheinlichste Käufer, nachdem sie mehr geboten hätten als die anderen Interessenten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allianz und HSBC arbeiteten an den endgültigen Details der Vereinbarung, die in Kürze erfolgen könnte. Früheren Kreiseinformationen der Nachrichtenagentur zufolge peilte HSBC eine Bewertung von zwei Milliarden US-Dollar für das Geschäft an.

Die Gespräche liefen noch und es gebe noch keine endgültige Entscheidung, hiess es in den Kreisen weiter. Andere Bieter seien weiterhin interessiert. Ein Allianz-Sprecher habe sich zu der Angelegenheit nicht äussern wollen. Ein HSBC-Vertreter sagte lediglich, das Geschäft befinde sich in einer strategischen Prüfung und es sei noch keine Entscheidung getroffen worden./he

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12.06.26 Marktüberblick: Versorger und Technologiewerte gesucht
12.06.26 Einigung im Nahost-Konflikt?
12.06.26 Zeit, dass sich was dreht: Die Fussball-WM 2026 als Wirtschaftsfaktor
12.06.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erste Erholungsimpulse?
11.06.26 Julius Bär: 27.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’246.09 19.47 STRBXU
Short 14’522.32 13.95 SY9BBU
Short 15’054.64 8.96 S6HB9U
SMI-Kurs: 13’708.02 12.06.2026 17:31:00
Long 13’117.71 19.33 S2BJ7U
Long 12’839.62 13.81 SXEBDU
Long 12’297.69 8.96 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 24: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Aktie letztlich weit im Plus: SpaceX mit starkem Börsengang - Unternehmen mehr wert als Meta und Tesla
Börse New York in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im Dow Jones
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Minus
Aktien New York Ausblick: Stimmung bleibt gut - SpaceX-IPO zieht in den Bann
Gold, Öl & Co. in KW 24: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
SpaceX vor Rekord-Börsengang bereits enorm gefragt
IPO: SpaceX wohl mit deutlichem Aufschlag auf Ausgabepreis
Aktien Schweiz Eröffnung: Erneut Gewinne im sommerlichen Handel

Top-Rankings

KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 24: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.