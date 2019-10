Press Release: Nestle: Nestlé closes the sale of Nestlé Skin Health

This press release is also available in Français (pdf)

Vevey, October 2, 2019

Nestlé closes the sale of Nestlé Skin Health

Nestlé today announced the closing of the sale of Nestlé Skin

Health to a consortium led by EQT and a wholly owned subsidiary of the

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) for a value of CHF 10.2 billion.

This follows the completion of customary regulatory approvals and

closing conditions.

