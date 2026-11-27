Press Metal Aluminium hat am 26.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.10 MYR gegenüber 0.070 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 5.13 Milliarden MYR – das entspricht einem Zuwachs von 25.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.08 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch