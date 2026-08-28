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28.08.2026 06:37:00
Press Metal Aluminium: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Press Metal Aluminium hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.10 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.060 MYR je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.69 Milliarden MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Press Metal Aluminium einen Umsatz von 4.19 Milliarden MYR eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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