PRESS KOGYO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PRESS KOGYO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 22.03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17.73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 46.58 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 48.48 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch