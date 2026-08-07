PRESS KOGYO gewährte Anlegern Blick in die Bücher

PRESS KOGYO hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 24.61 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 13.73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PRESS KOGYO 51.62 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45.69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch