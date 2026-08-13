Presight AI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Presight AI lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 AED. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.010 AED je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Presight AI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36.13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 713.2 Millionen AED im Vergleich zu 523.9 Millionen AED im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch