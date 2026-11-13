Presight AI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Presight AI hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mit einem EPS von 0.02 AED lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Presight AI mit 0.020 AED je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz lag bei 749.2 Millionen AED – das entspricht einem Zuwachs von 14.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 652.9 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch