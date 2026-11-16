Presidio Property Trust A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Presidio Property Trust A liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Presidio Property Trust A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Presidio Property Trust A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.530 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29.05 Prozent auf 3.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.2 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch