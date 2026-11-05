Prerna Infrabuild: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Prerna Infrabuild hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.27 INR gegenüber 0.260 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 67.7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 63.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch