Prenetics Global hat sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Prenetics Global vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1.45 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.530 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 64.1 Millionen USD – ein Plus von 172.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Prenetics Global 23.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch