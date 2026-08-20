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20.08.2026 06:37:00
Prenetics Global: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Prenetics Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Prenetics Global hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.030 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 46.5 Millionen USD gegenüber 15.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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