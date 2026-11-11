Premium Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Premium Group präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 40.38 JPY, nach 35.82 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 12.29 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch