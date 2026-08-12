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12.08.2026 06:37:00
Premium Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Premium Group stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 44.88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 31.93 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Premium Group im vergangenen Quartal 12.17 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Premium Group 10.30 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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