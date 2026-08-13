Premier Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Premier Technology hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.16 THB, nach 0.120 THB im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 806.4 Millionen THB – das entspricht einem Zuwachs von 28.90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 625.6 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch