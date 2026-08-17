Premier Synthetics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Premier Synthetics stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.48 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 58.33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 32.2 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13.4 Millionen INR.

Redaktion finanzen.ch