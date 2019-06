Premier salon de l'emploi pour la construction à Québec - Appui de 12 000 $ pour la première édition du Chantier de l'Emploi

QUÉBEC, le 25 juin 2019 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir l'organisation du premier salon de l'emploi destiné exclusivement à l'industrie de la construction à Québec, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'attribution d'une aide de 12 000 $ à l'Association de la construction du Québec - Région de Québec.

Cet événement réunira une centaine d'exposants, venant notamment des secteurs commercial, industriel, institutionnel et de l'éducation, les 18 et 19 octobre, au Complexe Capitale Hélicoptère à Québec. L'objectif est de permettre aux employeurs de rencontrer des candidats pour pourvoir leurs postes disponibles. Les visiteurs auront également l'occasion de se renseigner sur les métiers de la construction et sur les formations offertes dans le domaine.

Citations :

« Je suis très heureux que nous puissions épauler l'Association de la construction du Québec - Région de Québec dans l'organisation du Chantier de l'Emploi. Je salue son initiative, qui permettra à des personnes de trouver un emploi et à l'industrie de poursuivre sa croissance. C'est par de tels projets concrets que nous pourrons relever les défis liés à la rareté de la main-d'œuvre. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Notre association est riche de 112 ans d'histoire et compte près de 1 200 entreprises membres dans la grande région de Québec et celle de la Chaudière-Appalaches. Nos entrepreneurs sont de grands bâtisseurs d'ici, mais ils sont également des générateurs de talents. Le Chantier de l'Emploi est une occasion unique pour les exposants du secteur de la construction de recruter et de promouvoir les métiers et professions de l'industrie auprès de la relève de demain. »

Véronique Mercier, directrice générale de l'Association de la construction du Québec -Région de Québec

Faits saillants :

D'après des données de la Commission de la construction du Québec, la région de la Capitale-Nationale compte 27 161 salariés travaillant dans le domaine de la construction.

Comme plusieurs autres secteurs d'activité, l'industrie de la construction doit composer avec une rareté de la main-d'œuvre. Selon les plus récentes données, le nombre de postes vacants se chiffre à 6 460 au Québec. Cela implique qu'actuellement, 2,8 % des postes dans la construction sont vacants

Des conseillers de Services Québec seront présents au Chantier de l'Emploi afin d'accompagner les chercheurs d'emploi, notamment en les soutenant dans la préparation de leur candidature ou d'une entrevue, et les entreprises, en matière de recrutement, de formation ou de gestion des ressources humaines.

Le soutien du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale est accordé par l'intermédiaire de la mesure Concertation pour l'emploi, qui vise à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale