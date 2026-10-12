Premier Polyfilm mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Premier Polyfilm präsentierte am 10.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.94 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Premier Polyfilm 0.760 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Premier Polyfilm im vergangenen Quartal 1.03 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39.33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Premier Polyfilm 736.0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch