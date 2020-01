Premier ministre : les citoyens yéménites bénéficieront de projets de développement et de reconstruction

ADEN, Yémen, 1er janvier 2020 /PRNewswire/ -- Son Excellence le Premier ministre du Yémen, le Dr Maeen Abdulmalik Saeed, a accueilli la délégation du Programme saoudien de développement et de reconstruction du Yémen (SDRPY) dirigée par le directeur des projets et des études, l'ingénieur Hasan M. Alattas, au sein du palais présidentiel d'Aden, capitale temporaire du Yémen, pour déterminer les moyens de mise en œuvre de projets de développement en phase avec le parcours de développement économique de l'Accord de Riyad. Le responsable du gouvernement yéménite a assuré que cette visite déterminante aurait un impact majeur sur la taille, le programme et le calendrier de la délégation.

Le Premier ministre Maeen Saeed a affirmé que cette visite engendrerait des répercussions significatives pour chaque yéménite, en expliquant que le Royaume était un partenaire du Yémen en temps de paix et en temps de crise, fournissait aux yéménites un espoir de stabilité, et soutenait la paix partout au Yémen.

« Il y a deux ans, le Conservateur des deux saintes mosquées le roi Salman bin Abdulaziz et Son Excellence le président Abdrabbuh Mansour Hadi ont discuté pour la première fois du renforcement de l'économie yéménite avec un dépôt de 2 milliards USD, une subvention de dérivés de pétrole, ainsi que d'autres initiatives de reconstruction et de développement », a déclaré Son Excellence Maeen Saeed, en indiquant que le dépôt saoudien avait joué un rôle majeur en faveur de la stabilisation et du support financier pour le taux de change du rial yéménite par rapport au dollar américain dans un pays qui connaissait la guerre depuis cinq ans.

« Ce dépôt a également aidé la Banque centrale du Yémen et a permis d'ouvrir des lettres de crédit financières pour des matières premières ayant atteint tous les foyers yéménites, bien que la plupart l'ignorait. »

Le Premier ministre a salué les efforts en perpétuelle évolution du SDRPY, en soulignant que le gouvernement du Yémen et le programme organisaient des réunions régulières et travaillaient en étroite collaboration. Il a salué les nombreuses visites du SDRPY à l'aéroport et au port d'Aden pour évaluer les besoins de développement, et a promis aux citoyens yéménites d'Aden et d'autres provinces des résultats positifs rapides grâce aux projets de développement et de reconstruction du programme.

De son côté, le responsable de la délégation du programme, l'ingénieur Hasan M. Alattas a donné un aperçu des réunions organisées par sa délégation avec les responsables gouvernementaux yéménites de plusieurs secteurs, et a fourni le programme des prochaines réunions visant à discuter des besoins urgents et immédiats ainsi que des projets prioritaires. Les parties ont également échangé sur les actualités des tous derniers développements relatifs aux projets en cours du SDRPY, parmi lesquels la King Salman Medical and Educational City, et l'aéroport de Marib.

La délégation du SDRPY a décrit sa deuxième journée d'activité, qui a inclus des réunions avec plusieurs agences gouvernementales visant à coordonner les évaluations des besoins et à surveiller les projets d'Aden avec le Yémen. Par exemple, pour soutenir le secteur de la santé, le SDRPY a réalisé plusieurs visites d'exploration à l'Hôpital général d'Aden, qui fait l'objet d'une réhabilitation et qui est financé par le Fonds saoudien pour le développement sous la supervision du SDRPY.

Lors de sa première journée, la délégation du programme a rencontré les responsables des secteurs des travaux publics et routiers d'Aden, et a été informée par le Yémen des priorités relatives à l'amélioration de la délivrance de services de base aux citoyens, ainsi qu'à l'organisation de leurs déplacements, notamment en matière de réfection et d'éclairage des routes. Ces responsables ont indiqué que les projets du programme renforçaient le secteur des transports dans plusieurs provinces yéménites, et témoignaient du soutien du Royaume en faveur du développement du Yémen. Ils ont souligné que le SDRPY constituait la première organisation de développement s'efforçant d'améliorer les services et de réhabiliter les routes dans la province yéménite d'Al-Jawf.

Lors de la deuxième journée, la délégation du SDRPY a rencontré plusieurs responsables de l'enseignement public d'Aden. La réunion a abordé les défis auxquels est confronté le secteur de l'enseignement, ainsi que les moyens de les surmonter pour atteindre un développement durable et des services éducatifs continus. Les parties saoudiennes et yéménites ont toutes deux souligné l'importance d'aider les enseignants et de demeurer attentif au besoin d'un environnement d'apprentissage sain pour les étudiants. Le projet du SDRPY consistant à imprimer les livres scolaires au programme, qui ont d'ores et déjà été distribués dans plusieurs provinces, constitue un exemple concret.

Les deux parties ont discuté de la création de plusieurs écoles, de la réhabilitation et de la restauration d'autres écoles, ainsi que de l'achèvement de plusieurs projets en cours dans la province. Elles ont également échangé des idées sur la réponse aux besoins de formation des enseignants et de rénovation des bureaux des écoles.

La délégation saoudienne a également rencontré des responsables du Fonds d'entretien et d'amélioration. Lors de la réunion, la nécessité urgente d'équipements et de machines destinés à transférer les détritus vers les décharges municipales a été examinée. Les parties ont réfléchi à plusieurs initiatives de développement visant à améliorer l'esprit de coopération parmi les membres de la communauté concernant l'état des bâtiments scolaires, et à répondre aux besoins spécifiques dans le domaine de la réhabilitation des parcs et routes publiques.

