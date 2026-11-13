Premier Explosives präsentierte Quartalsergebnisse

Premier Explosives präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2.23 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 92.23 Prozent auf 1.45 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 755.8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch