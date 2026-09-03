Premier Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Premier Energy hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.31 RON beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.31 RON je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Premier Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.83 Milliarden RON. Im Vorjahresviertel waren 1.76 Milliarden RON in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch