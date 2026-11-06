Premier Energies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Premier Energies hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10.24 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Premier Energies ein EPS von 7.89 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26.32 Milliarden INR – ein Plus von 43.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Premier Energies 18.37 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch