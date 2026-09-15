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15.09.2026 06:37:00
Premier Anti-Aging öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Premier Anti-Aging hat am 14.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Premier Anti-Aging vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 20.45 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -33.390 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 3.29 Milliarden JPY, gegenüber 3.66 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10.05 Prozent präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 41.77 JPY, nach 54.10 JPY im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14.09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 16.16 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 13.88 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.ch
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