Premia Foods gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Premia Foods hat am 01.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Umsatzseitig standen 3.4 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 10.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Premia Foods 3.8 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0.060 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Premia Foods ein EPS von 0.190 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 18.48 Prozent auf 15.31 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte Premia Foods 18.78 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch