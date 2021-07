Premières Personnalités Confirmées au XIII Congrès de la Construction Métallique et Mixte

COIMBRA, Portugal, 12 juillet 2021 /PRNewswire/ -- CMM – l'Association Portugaise de la Construction Métallique et Mixte qui organise le XIIIème Congrès de la Construction Métallique et Mixte, événement numérique prévu les 25 et 26 novembre sous le thème de la "Digitalisation", révèle les premiers noms qui intègrent le panel de personnalités confirmées.

Le Secrétaire d'État à l'Internationalisation, Eurico Jorge Nogueira Leite Brilhante Dias, assistera à l'événement, le 26 novembre. Il dévoilera les innovations et les réalisations dans le secteur de la construction. Formé en Sciences Entrepreneuriales à l'ISCTE et Diplômé en Gestion des Entreprises par l'Université Européenne de Lisbonne, il a été, au cours de sa carrière, député à l'Assemblée de la République sous la XIIIe législature, Vice-Président de la Commission des Affaires Européennes et membre de la Commission du Budget, des Finances et de la Modernisation Administrative.

À ce jour, les orateurs confirmés pour l'événement sont:

Jiri Strasky , Professeur à la Brno University of Technology et directeur technique chez Strasky, Husty and Partners, qui donnera une conférence intitulée "Structures hybrides",

, Professeur à la Brno University of Technology et directeur technique chez Strasky, Husty and Partners, qui donnera une conférence intitulée "Structures hybrides", Rolando Chacón, diplômé en Ingénierie Civil et Professeur à l'UPC, qui parlera du potentiel des fonctionnalités BIM pour les structures en acier en design, construction et maintenance,

Olivier Vassart , PDG de Steligence et expert dans le domaine de la décarbonisation de l'acier et de la numérisation,

, PDG de Steligence et expert dans le domaine de la décarbonisation de l'acier et de la numérisation, Dimitrios Lignos , Professeur et chercheur, diplômé en Ingénierie Civil et en Mécanique Appliquée, qui abordera l'amélioration de la résistance sismique des structures de renforcement en acier,

, Professeur et chercheur, diplômé en Ingénierie Civil et en Mécanique Appliquée, qui abordera l'amélioration de la résistance sismique des structures de renforcement en acier, Andreas Taras , Professeur de construction métallique et de structures composites à l'ETH Zurich et

, Professeur de construction métallique et de structures composites à l'ETH Zurich et Gijs van der Velden , PDG de MX3D, une entreprise qui a imprimé en 3D un pont en acier inoxydable de 12 mètres et de 6 tonnes pour le centre-ville d' Amsterdam .

Ce congrès se veut être un lieu d'échange d'idées et d'expériences entre invités sur des sujets comme l'architecture et l'acier, les ponts en acier et en acier composite, l'efficacité énergétique et la durabilité des structures en acier et en acier composite, les solutions industrialisées pour la construction d'édifices, l'internationalisation, et bien d'autres, lors de séminaires (matin) et de sessions parallèles (après-midi). Cette année, et profitant des atouts du numérique, les exposants du salon disposeront de leur propre espace virtuel leur permettant d'accueillir les visiteurs directement sur leurs stands, d'interagir avec eux et même de réaliser des réunions virtuelles.

La CCILF est partenaire institutionnel de l'évènement, tout comme l'AICEP - Agence Nationale de Developpement, l'ASCEM – Asociación para la Construcción de Estruturas Metálicas et l'ECCS – European Convention for Constructional Steelwork.

La France étant le pays invité d'honneur, un autre de nos objectifs est de faire participer des entreprises françaises afin de développer du réseautage, des synergies et peut-être même des partenariats. Les inscriptions sont ouvertes et les entreprises déjà inscrites n'attendent que d'élargir leurs horizons.

Avis donc aux entreprises françaises !