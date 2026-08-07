Premco Global veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Premco Global hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 INR. Im Vorjahresviertel hatte Premco Global 10.95 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Premco Global 196.7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 296.8 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch