Premco Global: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Premco Global hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 20.89 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5.19 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15.25 Prozent auf 217.9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 257.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch