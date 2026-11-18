Prelude Therapeutics lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Prelude Therapeutics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13.08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.7 Millionen USD im Vergleich zu 6.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch