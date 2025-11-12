Prelude Therapeutics Incorporated Registered Shs Aktie 57015836 / US74065P1012
12.11.2025 13:31:16
Prelude Therapeutics Inc Q3 Loss Decreases, Beats Estimates
(RTTNews) - Prelude Therapeutics Inc (PRLD) revealed Loss for third quarter that decreased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at -$19.73 million, or -$0.26 per share. This compares with -$32.27 million, or -$0.43 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn -$0.35 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 116.7% to $6.50 million from $3.00 million last year.
Prelude Therapeutics Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$19.73 Mln. vs. -$32.27 Mln. last year. -EPS: -$0.26 vs. -$0.43 last year. -Revenue: $6.50 Mln vs. $3.00 Mln last year.
11.11.25
|Ausblick: Prelude Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
