D.B Aktie 10813902 / INE950I01011
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15.08.2026 02:46:41
Preise werden wohl steigen: DB Cargo reaktiviert wegen Niedrigwasser-Krise ausgemusterte Waggons
DB Cargo ergreift mehrere Massnahmen, um mehr Güter auf der Schiene zu transportieren. Es brauche Pläne zur Priorisierung der Transporte, sagt die Ökonomin Veronika Grimm.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!