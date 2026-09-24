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24.09.2026 08:17:43
Preise für Wohnimmobilien im zweiten Quartal gestiegen
DOW JONES--Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im zweiten Quartal 2026 um durchschnittlich 0,6 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2025 gestiegen. Gegenüber dem ersten Quartal 2026 erhöhten sich die Preise um 0,3 Prozent.
Im zweiten Quartal 2026 zeigten sich bei den Immobilienpreisen je nach Region und Gebäudetyp unterschiedliche Entwicklungen. Während sich Ein- und Zweifamilienhäuser in den meisten Regionen verteuerten, gaben die Preise für Eigentumswohnungen vor allem in den Metropolen sowie in ländlichen Regionen nach.
In den sieben grössten Städten Deutschlands (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf) sanken die Preise für Eigentumswohnungen um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. In kreisfreien Grossstädten ausserhalb der Top-7-Metropolen verteuerten sich Wohnungen hingegen im Vergleich zum Vorjahresquartal um durchschnittlich 2,0 Prozent. In dünn besiedelten ländlichen Kreisen gaben die Preise für Eigentumswohnungen wiederum um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal nach.
Wie Destatis mitteilte, wurde das Ergebnis des ersten Quartals 2026 für den bundesweiten Häuserpreisindex um 0,2 Prozentpunkte nach unten revidiert. Der Anstieg zum Vorjahresquartal liegt nach Berücksichtigung nachträglicher Meldungen nun bei 1,2 Prozent (vorläufiger Wert: 1,4 Prozent).
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 24, 2026 02:18 ET (06:18 GMT)
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