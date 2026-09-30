Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’936 0.2%  SPI 19’757 0.2%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’400 0.0%  Euro 0.9461 0.0%  EStoxx50 6’325 0.1%  Gold 4’190 0.2%  Bitcoin 69’355 -0.7%  Dollar 0.8334 -0.1%  Öl 103.6 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Lindt1057075Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Gerresheimer verbessert sich im zweiten Quartal – Umsatz und EBITDA rückläufig - Aktie steigt deutlich
GF-Aktie: Georg Fischer ernennt neuen Vertriebschef für die USA
EPH-Aktie im Blick: Für Umbau - Erste Anleihegläubiger geben grünes Licht
Führungswechsel bei Rieter - Lippuner wird neuer CEO - Aktie im Plus
Roche erhält beschleunigte FDA-Prüfung für Fenebrutinib - Aktie im Plus
Suche...
ETF Sparplan
30.09.2026 09:30:36

Preise für Strom und Gas sinken auf hohem Niveau leicht

WIESBADEN (awp international) - Privathaushalte in Deutschland zahlen für Strom und Gas trotz eines leichten Preisrückgangs in jüngster Frist nach wie vor deutlich mehr als vor Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. 11,58 Cent kostete die Kilowattstunde Erdgas im ersten Halbjahr des laufenden Jahres durchschnittlich, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Das waren 5,3 Prozent weniger als im zweiten Halbjahr 2025 und 4,5 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2025. Profitieren konnten die privaten Haushalte von der Abschaffung der Gasspeicherumlage. Gemessen am zweiten Halbjahr 2021, dem Vergleichszeitraum vor Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 und der folgenden Energiekrise, war Gas für private Verbraucher hierzulande allerdings um 80,7 Prozent teurer, wie die Wiesbadener Statistiker vorrechneten.

Strompreise ebenfalls rückläufig - aber deutlich höher als 2021

Die Entwicklung der Strompreise ist ähnlich: Durchschnittlich 37,97 Cent je Kilowattstunde zahlten Privathaushalte den Angaben zufolge in den ersten sechs Monaten 2026. Das waren 6,4 Prozent weniger als im zweiten Halbjahr des Vorjahres und 4,9 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2025. Ein wichtiger Grund: Niedrige Netzentgelte, die infolge der Bundesbezuschussung der Netzbetreiber günstiger wurden. Verglichen mit dem Zeitraum vor Beginn des Ukraine-Krieges lagen die Strompreise für private Verbraucher jedoch um 16,4 Prozent höher.

Bei Millionen Haushalten übersteigen hohe Strom- und Gasrechnungen die finanziellen Möglichkeiten, wie das Statistische Bundesamt jüngst auf Basis von Daten für das Jahr 2025 berichtet hatte: Etwa 3,8 Millionen Menschen hierzulande lebten demnach nach eigenen Angaben in Haushalten, die bei Rechnungen von Energieversorgern im Zahlungsverzug waren.

Erste Auswirkungen der Hormus-Krise bei Unternehmenskunden

Unternehmen und Behörden kamen im Schnitt im ersten Halbjahr des laufenden Jahres günstiger weg, wie die Statistik zeigt: Sie zahlten für Erdgas ohne Mehrwertsteuer und andere abzugsfähige Steuern durchschnittlich 6,29 Cent je Kilowattstunde. Für Strom zahlten Nicht-Haushalte im Schnitt nach vorläufigen Angaben 17,64 Cent je Kilowattstunde ohne die Steuern.

Bei den Gaspreisen für Unternehmenskunden wie der Industrie zeigen sich nach Angaben des Bundesamtes bereits erste Auswirkungen der Krise in der Meerenge von Hormus: Verglichen mit dem zweiten Halbjahr 2025 lagen die Preise um 1,8 Prozent höher. Die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtige Meerenge ist seit Beginn des Krieges zwischen den USA und Iran Ende Februar faktisch gesperrt. Wegen langfristiger Kontrakte dauert es üblicherweise eine Weile, bis Energieversorger Preisänderungen im Grosshandel an Privatkunden weitergeben./ben/DP/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

10:00 Die stillen Gewinner der Finanzmärkte: Drei Börsenbetreiber im Vergleich
09:35 Marktüberblick: Tech-Werte im Rallymodus
09:25 Weg nach oben derzeit verbaut
08:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – In der Schiebezone
29.09.26 Logo WHS Nasdaq dreht plötzlich nach oben – diese Falle erwischt viele Trader!
29.09.26 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’533.85 19.32 S2BHCU
Short 14’808.08 13.91 S3PBUU
Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’936.45 30.09.2026 11:02:39
Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
Long 13’063.55 13.77 SU3B7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
Home Depot Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Home Depot
Gerichtsstreit um Impfpatente: Bayer greift BioNTech, Pfizer, Moderna an - Aktien im Blick
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
thyssenkrupp-Aktie dreht ins Minus: Strategiewechsel soll Stahlsparte profitabler machen
Führungswechsel bei Rieter - Lippuner wird neuer CEO - Aktie im Plus

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.