Preferred Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Preferred Bank veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.73 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.84 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3.42 Prozent auf 125.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Preferred Bank 130.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch