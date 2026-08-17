Predictive Oncology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Predictive Oncology hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.87 USD. Im Vorjahresquartal waren -3.450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch