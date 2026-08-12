Precision Wires India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Precision Wires India präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 2.54 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Precision Wires India 1.52 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Precision Wires India mit einem Umsatz von insgesamt 17.79 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.16 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 59.49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch