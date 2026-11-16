Precision System Science verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Precision System Science veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.61 JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.00 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1.49 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Precision System Science 1.32 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch