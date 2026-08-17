Precision System Science: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Precision System Science hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 7.05 JPY. Im letzten Jahr hatte Precision System Science einen Gewinn von -2.460 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Precision System Science 1.44 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 14.42 JPY beziffert, während im Vorjahr -9.210 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Precision System Science 5.22 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11.17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4.69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch